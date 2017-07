Unappetitliche Sache: Wer begräbt den toten Hund? Letzte Aktualisierung: 18. Juli 2017, 14:28 Uhr

Alsdorf. Ein Hund liegt tot im Broicher Bach. Mehrere Tage. Etwa so groß wie ein Schäferhund, also nicht gerade klein, und auch nicht versteckt. Belassen wir es an der Stelle bei den Details, vertiefen wir nicht, wie lange er schon tot gewesen sein mag und wie er roch.