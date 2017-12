Herzogenrath - „Un Amore grande“: Erhebende musikalische Gefühle

Herzogenrath. Toni Di Napoli & Pietro Pato präsentieren am Freitag, 27. April 2018, ab 20 Uhr, Forum der Europaschule, Am Langenpfahl 8, mit ihrer „Un Amore Grande-Tour 2018“ die perfekte Pop-Klassik-Mischung mit, erstklassigem Live-Gesang in italienischem Stil. Phantastische Songs und eine große Licht-Show sorgen für erhebende Gefühle.

Toni Di Napoli glänzt facettenreich und virtuos mit seiner unverwechselbaren Stimme. Mit Leichtigkeit wechselt er zwischen den Musikstilen und zieht alle Register seines Könnens. Soloauftritte beim Film-Festival in Venedig, der Toscana-Operngala und mehrere Produktionen mit bekannten Künstlern wie zum Beispiel Helmut Lotti, als Gast-Tenor der Alpenländischen Weihnacht sowie bei TV-Sendungen etablierten ihn in der europäischen Musikszene.

Mit warmer Stimme

Pietro Pato interpretiert gefühlvoll und ausdrucksstark mit angenehm warmer, weicher Stimme Welthits der Popmusik. Bis heute blickt er auf 35 erste Plätze bei Festivals und fünf Grand-Prix-Teilnahmen in Europa zurück. In enger Zusammenarbeit entstand ein neues Album, das die große künstlerische Begabung der beiden Sänger zeigt.

Der Kartenvorverkauf vor Weihnachten hat begonnen. In Herzogenrath an der Infothek im Rathaus, Rathausplatz 1, und der Buchhandlung Katterbach, Ferdinand-Schmetz-Platz 1-3, in Kohlscheid bei der Buchhandlung Katterbach, Südstraße 67, sowie online unter www.tenoere4you.de. Eintritt VVK 18,50 Euro, AK 21 Euro. Konzertinformation und Kartenbestellung unter Telefon 01805/565465.