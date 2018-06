Herzogenrath - Umgestaltung des Kohlscheider Zentrums soll urbane Entwicklung fördern

Herzogenrath. Sie keimt überall immer wieder auf, Skepsis gegenüber dem, was sich in Kohlscheid in absehbarer Zeit alles tun soll. Bürger befürchten negative Konsequenzen für den ganzen Stadtteil, Anwohner im Bereich Puetgasse um den Frieden in der grünen Idylle rings um den Sportplatz.

„Macht das Sinn, einen Nahversorger mit einer Größe von 3200 Quadratmetern an den Langenberg zu setzen und gleichzeitig einen kleineren Supermarkt an den Markt?“ So und ähnlich lauteten Fragen von Bürgern auch in der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses.

Der Technische Beigeordnete Ragnar Migenda nahm sich im Zuge der entsprechenden Tagesordnungspunkte Zeit, um sich diesen Bürgerbelangen zu widmen. Nicht unbedingt zur Freude des CDU-Stadtverordneten Reimund Billmann, der im Laufe der Darlegungen meinte „im falschen Film zu sein“ und wissen wollte, wie oft man denn derlei Fragen noch beantworten wolle, schließlich habe es doch bereits Einwohnerversammlungen zum Thema gegeben. Immer dieselben Dinge zu beantworten, könne nicht Zweck der Einwohnerfragestunde sein.

Mit dem Hinweis, die Fragen dennoch gerne beantworten zu wollen, schließlich stünden hinter jedem Frager viele weitere Bürger, fuhr Migenda unbeirrt fort. Der in der Sitzung anstehende Sachstandsbericht zum Thema bleibe schließlich davon unbenommen, betonte er. In der Verdichtung und Entwicklung „mitten drin“, samt einer Verzahnung auch der Parkplatzsituation, sehe er eine große Chance, legte der Beigeordnete dar.

Und zur von einem Bürger als möglicherweise zu groß erachteten geplanten Wohnbebauung im Verlauf der neuen Tangente legte er dar: „Wir werden die urbane Entwicklung vorantreiben, dazu gehören keine Ein- bis Zwei-Familienhäuser.“ Für die werde andernorts Raum geboten, verwies Migenda etwa auf die Neubaugebiete Finkenstraße und Dornkaul.

Ein Mix aus Alt und Jung sei für die neuen Bewohner des Langenbergs angedacht und mindestens 15 Prozent sozialer Wohnungsbau. Auf Grundstücken, so wusste Stefan Becker (CDU) ergänzend, für die es bereits viele Interessenten gebe: Für Mehrfamilienhäuser, „das zeigt, dass das Urbane, das wir wollen, angekommen ist“.

Natürlich, so die Antwort auf eine weitere Bürgeranfrage, sei mit Risiken beim Baugrund zu rechnen, „die sind natürlich da“: Altlasten aus dem früheren oberflächennahen Bergbau, Schichtungen aus dem Tiefenbergbau, Kampfmittel, et cetera. Dennoch, so Migenda: „Ich bin sicher, dass man hier wirtschaftlich bauen kann.“ Noch im Sommer, so Migenda, werde den Gremien der Bebauungsplan zur Beratung vorgelegt.

Dann sei auch der Zeitpunkt, um über die Größenordnung des Einzelhandels zu reden, eines indes könne bereits gesagt werden: Weder „Kauflandartiges, noch Kaufland selbst“ könne zum Zuge kommen. „Wir warten jeden Tag auf den B-Plan“, bekräftigte dies Stadtverordneter Dr. Manfred Fleckenstein (SPD): „Jeder Tag, den wir verlieren, schadet dem Zentrum.“

Und Uli Rennen (FDP) stellte in Richtung des Technischen Beigeordneten abschließend noch fest, dass es gut sei, „dass die Bürgerfragen so umfassend beantwortet worden seien, da es bekanntlich auch andere Auffassungen zum Thema Langenberg und Markt gebe.