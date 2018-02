Nordkreis - Übersicht der Karnevalsumzüge: Die närrischen Lindwürmer winden sich wieder

Nordkreis. Schön bunt und mit ordentlich Kamelle ziehen die Jecken bald wieder durch die Städte. Die Termine und Zugwege im Nordkreis, die von Vereinen und Verwaltungen mitgeteilt worden sind.

Nelkensamstag, 10. Februar

Broicher Siedlung: 15.11 bis 16.30 Uhr, Aufstellung in der Leipziger Straße, dann über Leipziger Straße, Kopernikusstraße, Schlesische Straße, Leipziger Straße, Marienburger Straße, Greifswalder Straße, Osterfeldstraße, Schlossstraße, Am Siefengraben, Grabenstraße, Osterfeldstraße, Thorner Straße, Oststraße, Osterfeldstraße. Auflösung in der Osterfeldstraße.

Kellersberg: 14 bis 17 Uhr, Aufstellung in der Hebbelstraße, dann über Erholungsstraße, Ringstraße, Roseggerstraße, Broicher Straße, Westring, Hermannstraße, Ostring, Südring, Mariadorfer Straße, Bahnstraße, Lasallestraße, Sassenbergstraße, Husemannstraße, Broicher Straße, Ringstraße, Virchowstraße, Hebbelstraße. Auflösung in der Hebbelstraße.

Beggendorf: 15 bis 17.30 Uhr, Aufstellung in der Langgasse, Abmarsch gegen 16 Uhr über Cäcilienstraße, Lindenstraße, Pankratiusstraße, Waidmühlenstraße, Goethestraße, Carl-Alexander-Straße, Hubertusstraße, Lindenstraße, Cäcilienstraße. Auflösung in der Langgasse. Anschließend After-Zoch-Party in der ewv-Bürgerhalle Beggendorf.

Tulpensonntag, 11. Februar

Begau: 11 bis 13 Uhr, Aufstellung in der St.-Jöris-Straße, dann über Paulstraße, Gartenstraße, Alter Römerweg, Ehrenstraße, Freiheitsstraße, Michaelstraße. Auflösung in der Michaelstraße.

Schaufenberg: 11.11 bis 12.30 Uhr, Aufstellung in der Straße Am Nießen Bend, dann über Maurerstraße, Voßpfädchen, Querung Luisenstraße, Am Driesch, Eifelstraße, Rhönweg, Hunsrückstraße, Liebigstraße, Am Schildchen, Hauptstraße, Querung Luisenstraße, Hauptstraße, Paul-Dorn-Straße, Brucknerstraße, Florianstraße, Mühlenweg, Schmiedstraße, Schaufenberger Straße, Hauptstraße, Maurerstraße. Auflösung ist am Nießen Bend.

Warden: 15.11 bis 17 Uhr, Aufstellung in der Straße Teutonenstraße, dann über Jakobstraße, Quellenstraße, Kinzweilerstraße, Wardener Straße, Goethestraße. Auflösung in der Goethestraße.

Baesweiler-Mitte: 13 bis 17 Uhr, Aufstellung in der Mariastraße. Abmarsch 14.11 Uhr über Mariastraße, Peterstraße, Kapellenstraße, Herzogenrather Weg, Carlstraße, Reyplatz, Kückstraße, Easingtonstraße, Burgstraße, Breite Straße, Albert-Schweitzer-Straße, Reyplatz, Kückstraße, Löffelstraße, Kirchstraße, Peterstraße. Auflösung ist am Parkplatz am Feuerwehrturm. Anschließend After-Zoch-Party im Festzelt.

Herzogenrath-Mitte: 14 bis 17 Uhr, Aufstellung ab 13 Uhr in der Voccartstraße zwischen Am Zollhaus und Kohlberger Straße, dann über Alte Straße, Wendelinusstraße, Kleikstraße, Uferstraße, Albert-Steiner-Straße, Schütz-von-Rode-Straße, Erkensstraße, Dammstraße, Bicherouxstraße. Aulösung in der Bahnhofstraße, Höhe Denkmal Moses.

Von Bardenberg nach Würselen: 12.30 bis 17 Uhr, Aufstellung ab 11 Uhr in der Kirchenstraße, Grindelstraße, Niederbardenberger Straße und Dorfstraße, dann über Dorfstraße, Heidestraße, Bardenberger Straße, Morsbacher Straße, Querung B57, Kaiserstraße, Markt, An St. Sebastian. Auflösung ab Kreisverkehr an St. Sebastian, Sebastianusstraße, Wilhelmstraße bis Friedrichstraße.

Broichweiden: 15 bis 18 Uhr, Aufstellung ab 14 Uhr Adenauerstraße und Kapellenfeldchen, dann über Hauptstraße, Jülicher Straße, Nassauer Straße, Eschweiler Straße, Buschstraße, Feldstraße. Auflösung in der Luciastraße am Jugendheim.

Linden-Neusen: 15 bis 17 Uhr, Aufstellung ab 14 Uhr in der Fronhofstraße, dann über Broicher Straße, Neusener Straße, Lindener Straße über Kreisverkehr L223 bis Jülicher Straße „Hotel Mennicken“, zurück über Lindener Straße. Auflösung am Schulhof der Grundschule Linden-Neusen.

Rosenmontag, 12. Februar

Alsdorf-Mitte: 14.11 bis 17.30 Uhr, Aufstellung in der Maurerstraße, dann über Hauptstraße, Schaufenberger Straße, Cäcilienstraße, Burgstraße, Auf dem Pütz, Schlosserstraße, Übacher Weg, Denkmalplatz, Rathausstraße, Hubertusstraße, Otto-Wels-Straße, Martin-Luther-Straße, Albrecht-Dürer-Straße, Alte Luisenstraße, Broicher Straße, Weinstraße, Bahnhofstraße, Rathausstraße, Denkmalplatz. Auflösung vor der Stadthalle.

Mariadorf-Hoengen: 14.11 bis 18 Uhr: Aufstellung in der Pestalozzistraße/Am Neuen Markt, dann über Blumenrather Straße, Eschweilerstraße, Aachener Straße, Jülicher Straße, Kirchstraße, Marktstraße, Langstraße. Auflösung in der Langstraße.

Oidtweiler: 10 bis 13 Uhr, Aufstellung in der Bahnhofstraße. Abmarsch 11.11 Uhr über Bahnhofstraße, Pastor-Strang-Straße, Kirchgasse, Martinstraße, Im Kamp, In den Füllen, Alsdorfer Straße, Eschweilerstraße, Bahnhofstraße. Auflösung an der Turnhalle Bahnhofstraße. Anschließend Karnevalsausklang in der Turnhalle.

Kohlscheid: 14 bis 17 Uhr, Aufstellung ab 12 Uhr in der Schul- und Bendstraße, dann über Hoheneichstraße, Kreutzstraße, Nordstraße, Weststraße, Einsteinstraße, Friedrichstraße, Josef-Lambertz-Straße, Kämpchenstraße, Südstraße, Markt. Auflösung in der Oststraße.

Merkstein: 14 bis 17 Uhr, Aufstellung ab 12.30 Uhr in der Comeniusstraße zwischen Floeßer Straße und Geilenkirchener Straße, dann über Geilenkirchener Straße, August-Schmidt-Platz, Kirchrather Straße, In der Gracht, Hauptstraße, Willibrordstraße. Auflösung in der Willibrordstraße, Höhe der Einmündung Kirchrather Straße.