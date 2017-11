Über 300 prächtige Kostüme bei einer zauberhaften Weihnachtsrevue

Alsdorf. Wirbelnde Tänze, akrobatische Einlagen, über 300 farbenprächtige Kostüme und russische Lieder – das ist „Ivushka“. In diesem Jahr verbreitet das Ensemble wieder winterlichen Glanz in der Region.

Gespielt wird am Montag, 4. Dezember, 20 Uhr, in der Stadthalle Alsdorf, Denkmalplatz. Unter Leitung von Professor Dr. Alexander Popovitchev, der die Russische Weihnachtsrevue kreierte, entführen 40 Künstler das Publikum in das historische, winterliche Russland, begeistern mit Ballett-, Chor-, Artistik- und Schauspieleinlagen und zaubern immer wieder neue Szenen und Bilder ins Bühnenbild – ein tief verschneites Dorf.

„Ivushka“ erzählt – begleitet von einem russischen Orchester und einer charmanten Sprecherin – Geschichten aus der Weihnachtszeit. Das staatlich akademische Ensemble „Ivushka“ wurde 1968 in der Region Tambow gegründet.

Tickets sind im Medienhaus Aachen, Dresdener Straße 3, und beim Kundenservice des Medienhauses, im Elisenbrunnen, Friedrich-Wilhelm-Platz 2, Aachen, erhältlich.