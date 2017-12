Nordkreis - Trommelfeuer an blitzsauberer Unterhaltung mit NightWash

Nordkreis. Von wegen Schonprogramm! Humor immer volle Pulle, Zwerchfellattacken im Schleudergang, Spaßalarm im roten Bereich und knitterfreie Comedians, die in höchster Drehzahl ihre Gags und Pointen abschießen.

Darauf dürfen sich die Zuschauer freuen, wenn NightWash am Donnerstag, 18. Januar, ab 20 Uhr im Fördermaschinenhaus im Energeticon Alsdorf, Konrad-Adenauer-Allee 7, das Publikum mit einem Trommelfeuer an blitzsauberer Unterhaltung aus den Socken haut. Bei der großen Live-Tour heizt der NightWash-Moderator Jens Heinrich Claassen das Publikum ein.

Discokugeln drehen sich, der Vorhang öffnet sich: für „Siegfried & Joy – the NEW superstars of magic!“ Ihr Motto lautet: Wahre Magie muss nicht groß und teuer sein – sie muss vor allem Spaß machen. Der Storb spricht normalerweise bei BigFM im Radio, auf der Bühne beschert ihm seine angriffslustige, fast schon unverschämt unverblümte Art reihenweise Lacher. Der junge Kölner Sertaç Mutlu begeistert vom ersten Moment mit seiner Vielfalt auf der Bühne.

Mit seinem Talent, in verschiedene Figuren zu schlüpfen, lässt er die Zuschauer Menschen entdecken, die jeder kennt – ob den typischen Dönermann oder die genervten Kassiererin. Tickets sind im Medienhaus Aachen, Dresdener Straße 3, und beim Kundenservice des Medienhauses, im Elisenbrunnen, Friedrich-Wilhelm-Platz 2, Aachen, erhältlich.