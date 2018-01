Alsdorf - Treffen des Alsdorfer Geschichtsvereins

Alsdorf. Thematisch Besinnliches und auch Bedrohliches hielt der jüngste und gut besuchte „Jour fixe“ des Alsdorfer Geschichtsvereins im Kaminzimmer der Alsdorfer Burg bereit.

In thematischer Fortführung des zeitlich letzten „Jour fixe“ spielte Geschichtsvereins-Archivar Eberhard Malecha interessante Tondokumente des vor 30 Jahren verstorbenen Alsdorfer Malers Bernd Honneff vor. Darin schildert dieser in Alsdorfer Mundart, wie er als damals Achtjähriger die Kriegsweihnacht 1917 mit seinen Eltern und seinen Geschwistern im damaligen Heimatort Kellersberg erlebte.

Fazit: Trotz aller Einschränkungen und Mühseligkeiten, trotz aller Bedrängnisse einer Notzeit und des eingebrochenen Winters zu den Weihnachtstagen verliefen diese vor 100 Jahren mit ihren Bräuchen, Geschenken, den kleinen Freuden und Kirchbesuchen – in der damaligen Notkirche zu Kellersberg – kaum anders als heute in Alsdorfer Familien.

Während des samstäglichen „Jour fixe“ waren auch noch einmal – wie in der Woche des Alsdorfer Weihnachtsmarktes – Bilder des Malers Bernd Honneff mit Euregio-Motiven im Kaminzimmer ausgestellt. Sein Sohn Kaspar Honneff war zu Erklärungen anwesend. Kaspar Honneff wohnt in Herzogenrath, wo im April Werke seines Vaters im Rathaus ausgestellt werden.

Beklemmende Einsichten in frühere und weitgehend verborgene Alsdorfer Geschichte lieferte dann Geschichtsvereins-Archivar Eberhard Malecha mit einem bebilderten Vortrag über die unterirdischen Gänge der nunmehr abrissreifen Realschule Alsdorf in der Ofdener Theodor-Seipp-Straße. Dort existiert – was viele Alsdorfer bis vor kurzem nicht wussten – ein Bunker für den „Fall der Fälle“ und Räume eines Notfall- und Behelfskrankenhauses.

Interessierte Mitglieder des Alsdorfer Geschichtsvereins besichtigten dann unter der Leitung von Eberhard Malecha diesen etwas unheimlichen Ort.