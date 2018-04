Alsdorf - Topbedingungen beim „Powerman“ in Alsdorf

Alsdorf.

Wer in den letzten Tagen ein wenig den Facebook-Account von Patrick Thevis im Blick hatte, der wusste, da kommt etwas Großes auf Alsdorf zu. Der „Powerman“, vormals unter dem Titel „Dachser Duathlon“ bekannt, war das, was da nicht nur auf Thevis und sein vielköpfiges Organisationsteam vom Marathonclub Eschweiler, der Stadt Alsdorf und vielen Sponsoren zukam und am Sonntag für Festival-Feeling in Alsdorf sorgte.