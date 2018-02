Baesweiler.

„Alles, aber auch alles in einem Zug“, so hätte ein alternatives Motto des Tulpensonntagszugs in Baesweiler lauten können. Da tummelten sich die Tollitäten aus Beggendorf, Loverich, Setterich und Baesweiler ebenso wie „Donald Trump“ als Mottowagenbegleiter oder Sünder und „Stroafeäselreiter“ Dieter „Dete“ Schönebeck.