Tischtennis-Minimeisterschaften der DJK Westwacht Von: ehg

Letzte Aktualisierung: 12. Januar 2017, 13:25 Uhr

Würselen. Traditionell finden am letzten Samstag im Januar die Tischtennis-Minimeisterschaften statt, in diesem Jahr am 29. Januar. Diese Breitensportaktion richtet die Tischtennisabteilung der DJK Westwacht Weiden nun schon zum 34. Male aus.