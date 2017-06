Alsdorf.

Die Tischtennis-Gemeinschaft Rot-Schwarz Hoengen (TTG RS) führte in eigener schmucken Halle zum neunten Mal in Folge ein Eltern/Kind-Turnier mit guter Resonanz durch. Im Vorfeld war die Führungsmannschaft der TTG wie jedes Jahr äußerst gespannt, in welchem Maße diese Turnierform angenommen werden würde, sollten doch Mütter (Tanten, Oma u.s.w.), Väter (Onkel, Opa, u.s.w.) mit einem Kind, Neffen, einer Nichte, Enkel(in) gemeinsam als Doppelpartner zusammenspielen.