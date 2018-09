Würselen - Tingvall-Trio auf Burg Wilhelmstein: Jazz für Leute, die sich nicht für Jazz interessieren

Würselen. Auf der Freilichtbühne Burg Wilhelmstein, An Wilhelmstein, konzertiert am Freitag, 7. September, 19.30 Uhr das „Tinvall-Trio“. Martin Tingvall, Omar Rodriguez Calvo und Jürgen Spiegel. Ein Schwede, ein Kubaner und ein Deutscher. Ein Pianist, ein Bassspieler, ein Schlagzeuger. Mit Hamburg als gemeinsamer Homebase. Mit Jazz für Leute, die sich normalerweise nicht für Jazz interessieren.

Das Piano-Trio, eine der klassischen Basisbesetzungen des Jazz, hat in den vergangenen Jahren ein fulminantes Revival erlebt. Und doch gelang es dem Tingvall-Trio mit seinem sehr eigenständigen, unverwechselbaren Sound, sich hier einen festen Platz zu erobern. Skandinavischer Folk, Jazz sowie Elemente aus Rock und Pop, dazu klare und poetische Melodien – so die Rezeptur des Trios, dessen Namensgeber Martin Tingvall auch lange Zeit mit dem Panikrock-Urgestein Udo Lindenberg spielte. Dieser machte ihm ein ebenso lakonisches wie charmantes Kompliment: „Martin, Du bist der Edvard Grieg des Jazz.“

Konzerte in über 30 Ländern, zahlreiche Auszeichnungen wie den deutschen Echo Jazz als „Ensemble des Jahres“ und „Live Act des Jahres“, Jazzpreise in Gold für jedes Studioalbum des Trios, Platz 1 in den deutschen Jazzcharts im vergangenen Herbst für das Album „Cirklar“ und sogar Platzierungen in den Pop-Charts sprechen eine deutliche Sprache. Sie haben dem Trio eine Popularität beschert, die im Jazz sehr selten ist und die sonst nur Pop- und Rock-Acts für sich in Anspruch nehmen.

Apropos: Im November spielte das Tingvall-Trio – quasi als Heimspiel – ein Konzert in der neueröffneten Hamburger Elb-Philharmonie. Eine Ehre, die nicht jeder x-beliebigen Band zuteilwird. Und von hier aus ist es natürlich nur ein kleiner und logischer Schritt weiter zu einem Auftritt auf der Freilichtbühne Burg Wilhelmstein ...

