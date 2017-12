Alsdorf - „The Gospel People“ präsentieren Hits in der Alsdorfer Stadthalle

Alsdorf. „The Gospel People“ gastieren am Mittwoch, 13. Dezember, ab 20 Uhr in der Stadthalle Alsdorf. Als Special Guest dabei ist Harald Claßen. Das Repertoire der siebenköpfige US-amerikanische Gruppe reicht vom traditionellen „Black Gospel“ Amerikas über den aktuellen „Contemporary Gospel“, der Rock- und Pop-Elemente aufnimmt, bis hin zum von Jazz und Soul inspirierten Gospel aus Skandinavien.

Zum rund zweistündigen Programm gehören neben echten Evergreens wie „Wade in the Water“, „Amazing Grace“ oder „Oh Happy Day“ auch weltbekannte Hits wie „Summertime“ oder „Man in the Mirror“ von Michael Jackson.

Tickets sind im Medienhaus Aachen, Dresdener Straße 3, und beim Kundenservice des Medienhauses, im Elisenbrunnen, Friedrich-Wilhelm-Platz 2, Aachen, erhältlich.