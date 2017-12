Würselen - „The Beatles Close-Up“: A-Cappella-Show im Alten Rathaus

Würselen. Das Alte Rathaus Würselen präsentiert die A-Cappella-Show „Les Brunettes“ am Samstag, 9. Dezember, um 19.30 Uhr im Alten Rathaus Würselen, Kaiserstraße 36.

Eigentlich würde ein Blick in den Tourkalender genügen. Erfolg liest sich genau so: unzählige Konzerte, immer ausverkauft. Nein, nicht nur, weil da vier hübsche und charmante Ladies auf der Bühne stehen, sondern weil sie absolut faszinieren, stimmlich, musikalisch. Nach ihrem letzten Programm „A Women Thing“ wurde es nun Zeit für ein „Jungs-Ding“. Und wen könnten sie sich da besser vornehmen als die Boygroup aller Boygroups? Um dem Beatles-Spirit näher zu kommen, haben die Brünettes ihr neues Album sogar in den legendären Abbey Road Studios in London aufgenommen.

Und haben sich dort zu kreativen, spielerischen, manchmal auch frechen Höhenflügen inspirieren lassen.

Auf der Bühne bieten die Brunettes alles: von der Unbeschwertheit der frühen Beatles bis zu den gereiften späteren Fab Four. Dabei umrahmen kurze Szenen, Dialoge und Filmclips die Musik.

Direkt ins Herz

„The Beatles Close-Up“ ist ein A-Cappella-Gesamtkunstwerk, das rockt, das groovt, das swingt – und mit dem warmen und harmonischen Zusammenklang der vier Frauenstimmen direkt ins Herz geht.

Tickets sind im Medienhaus Aachen, Dresdener Straße 3, und beim Kundenservice des Medienhauses im Elisenbrunnen, Friedrich-Wilhelm-Platz 2, Aachen, erhältlich.