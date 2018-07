Für den „optimierten Marktauftritt“ des TPH

Der Gesamteindruck muss stimmen, wenn man ein Produkt, in diesem Fall einen Technologiepark erfolgreich vermarkten will. Und da kommt es auch auf Details an. So haben Professor Dr. Axel Thomas und Michael Eßers einen Maßnahmenkatalog für den „optimierten Marktauftritt“ des TPH vorgelegt, der jetzt umgesetzt werden soll.

Das Papier umfasst unter anderem die Gestaltung des Foyers samt Willkommensecke genauso wie eine verbesserte Seminarraumaufteilung, ein modernes Licht- und Bildschirmpräsentationskonzept mit PC-Qualitäten sowie eine überarbeitete Außenpräsentation mit aussagekräftigeren Firmen- und Hinweisschildern sowie einem weithin sichtbaren Werbelogo auf dem Dachfirst.