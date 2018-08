Würselen - Technofestival „Träum weiter“ kann mit neuem Konzept überzeugen

Würselen.

Während andere sich noch in eine kleine Schlange am Einlass einreihen, steht Olli (übrigens mit Doppel-L) noch draußen mit ein paar anderen und chillt. „Wir sind ein paar Freunde und auch Leute, die wir gerade erst kennengelernt haben“, sagt er und lässt sich von der bunt gemischten Truppe vor dem Einlass zum neuen Techno-Festival „Träum weiter“ am Flugplatz Merzbrück erstmal kurz fürs Foto auf Händen tragen.