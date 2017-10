Alsdorf.

„Was in der Werkstatt an wichtiger Arbeit geleistet wird, ist großartig. Ich werde mich bei Auftraggebern in der Stadt und in der Region einsetzen und für die Werkstatt die Werbetrommel rühren“, betonte Friedhelm Krämer, stellvertretender Bürgermeister beim Tag der offenen Tür der Caritas Betriebs- und Werkstätten GmbH (CBW).