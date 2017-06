Würselen.

Durchdacht, lichtdurchflutet, mit einer guten Akustik und Luftqualität: So präsentiert sich die Mensa des Städtischen Gymnasium, die im Januar fertiggestellt wurde. Anlässlich des „Tages der Architektur“ in Nordrhein-Westfalen war die Mensa geöffnet und Architekt Christian Fensterer von Hahn Helten Architekten erklärte Interessieren, was das Besondere an der Mensa ist.