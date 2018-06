Würselen - Tafel in Würselen wählt Vorstand

Würselen. Zur Mitgliederversammlung der Würselener Tafel begrüßte Vorsitzende Ursula Best viele Interessierte. Mit 70 Ehrenamtlichen unterstützt die Tafel wöchentlich rund 200 bedürftige Würselener mit gespendeten Lebensmitteln.

Besonderen Wert legt der Vorstand auf Bildungsprojekte für Kinder, um deren Lebenschancen zu verbessern. In den Vorstand wurden gewählt: Ursula Best (Vorsitzende), Josefine Schulz (stellvertretende Vorsitzende), Inge Just (Geschäftsführerin), Veronika Müller (Kassiererin), Jürgen Hohlfeld, Ursula Keysselitz, Sylvia Klostermann, Helene Meyer, Helga Mocha, Ricarda Poqué und Werner Trapp (Beisitzer).

Ursula Best sagte noch zum Abschluss: „Ich möchte euch alle aufrufen, die Mitmenschlichkeit für alle zu verteidigen. Ich danke allen Mitarbeitern für ihre engagierte Arbeit, die manchmal politischer ist, als wir denken.“