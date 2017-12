Würselen - Tätertrio bestiehlt Künstler: Phantombild veröffentlicht

Würselen. Teuren Goldschmuck im Wert von mehr als 100.000 Euro haben drei noch unbekannte Männer Anfang November im Atelier eines Würselener Künstlers gestohlen. Um Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen, hat die Polizei jetzt ein Phantombild des Haupttäters veröffentlicht - es handelt sich um eine durchaus auffällige Erscheinung.

Die drei Täter hatten am Dienstag, 7. November, gegen 10.30 Uhr die Räume des Künstlers aufgesucht. Sie hatten deutliches Kaufinteresse an einigen Kunstwerken vorgetäuscht, vor allem an hochwertigen Goldschmiedearbeiten.

Dann nutzten die Täter einen günstigen Moment, als sie alleine im Raum waren, und entwendeten blitzschnell den Schmuck. Als der Künstler zurückkam, waren die Männer bereits geflüchtet. Laut Polizei fuhren sie wohl mit einem grauen Bulli oder Kastenwagen mit Mönchengladbacher Kennzeichen davon.

Der Haupttäter, den das nun veröffentlichte Phantombild zeigt, soll etwa 45 bis 55 Jahre alt und sehr korpulent gewesen sein. Er hatte eine Glatze, ein auffälliges, dunkles Tattoo im Nacken, vermutlich in Form eines stilisierten Namens, und war komplett schwarz gekleidet. Er sprach akzentfrei deutsch.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass zumindest ein Teil der Täter aus dem niederrheinischen Raum kommt. Sie konzentrieren ihre Fahndung dabei insbesondere auf den Raum Mönchengladbach, Düsseldorf, Neuss, Viersen und Mettmann.

Hinweise können an die Kripo in Aachen unter der Telefonnummer 0241/9577-31301 oder 0241/9577-34210 gegeben werden.