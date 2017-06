Herzogenrath.

Was wäre, wenn Adolf Hitler in der Jetztzeit wieder da wäre, hat Timur Vermes in einem vielbeachteten Buch schon vor einigen Jahren satirisch versucht, zu skizzieren. Was aber den Diktator der Deutschen zu dem gemacht hat, was er letztlich war, das zeigten nun eindringlich, eindrucksvoll und in ihrer Version einmalig zugleich die Schüler der Europaschule in Herzogenrath.