Anmeldungen sind ab sofort möglich

Beim vierten Herzogenrather „Swim and Run“ am Sonntag, 26. März, gibt es ab 10 Uhr fünf Distanzen und Teilnehmerklassen. Für Kinder der Jahrgänge 2008 bis 2011 geht es im Wasser über 50 Meter, 250 Meter sind beim Laufen zu absolvieren. Die Kinder der Jahrgänge 2004 bis 2008 haben jeweils doppelt so lange Distanzen bei ihrem Kampf um die Medaillen vor sich. Weiter geht es mit der „Fun-Distanz“ (ab Jahrgang 2004, 250 Meter Schwimmen und 3150 Meter Laufen), der „Jedermann-Distanz“ (ab Jahrgang 1999, 500 Meter Schwimmen und 6300 Meter Laufen) und der Classic-Distanz (ab Jahrgang 2001) mit einem Kilometer Schwimmen und exakt 9450 Metern Laufen. Zusätzlich wird auch erstmals der „Bauen & Leben“-Juniorcup als offene Stadtmeisterschaft der Herzogenrather Schulen integriert. Für die drei letztgenannten Entfernungen sind inklusive Verbandsabgabe je 15 Euro Startgeld fällig, die Jahrgänge 2000 bis 2003 zahlen neun Euro, und bei Kindern ( 2004 bis 2011) sind 3,30 Euro fällig. (mabie)

Anmeldung unter: www.herzogenrather-sv.de