Herzogenrath.

Premiere auf dem Sportplatz in Merkstein: Erstmals veranstaltete das Technische Hilfswerk (THW) in Herzogenrath die „Summer-Games“, ein Team-Wettkampf für Unternehmen und Vereine. Der Wettstreit war eingebettet in das Rahmenprogramm des mittlerweile zum sechsten Mal stattfindenden THW-Sommerfestes auf dem Stadiongelände des SVS Merkstein.