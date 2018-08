Alsdorf - Stromausfall in Alsdorf: Großes Lob für alle beteiligten Helfer

Alsdorf.

Kurz nach 1 Uhr in der Nacht zum Freitag kam die Entwarnung in Sachen „Stromausfall nach Brandereignis in Alsdorf“: Alle privaten Haushalte seien wieder versorgt, ließ die „Integrierte Leitstelle Städteregion Aachen“ über die NINA-App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verlautbaren.