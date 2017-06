Straßen werden gesperrt: Fahnenschwenken und Festumzug in Würselen

Würselen. Am Kirmessonntag, 25. Juni, findet in Würselen am Vormittag das traditionelle Fahnenschwenken vor der Pfarrkirche St. Sebastian statt sowie gegen 18 Uhr der große Festumzug der Arbeitsgemeinschaft Würselener Jungenspiele.

Dafür sind umfangreiche Sperrungen und Parkverbote nötig. Die Stadt Würselen bittet alle Verkehrsteilnehmer um Beachtung: Die Straßen in der Innenstadt sind von 8.30 Uhr bis 20 Uhr gesperrt; großräumige Umleitungen werden über den Willy-Brandt-Ring ausgeschildert. Auch der Linienverkehr des ÖPNV wird diese Umleitungsstrecken fahren müssen, so dass verschiedene Haltestellen in der Innenstadt nicht angefahren werden können.

Direkt und besonders betroffen von den Verkehrslenkungsmaßnahmen sind die Anwohner der Umzugsstrecke Markt und Kaiserstraße, aber auch die Anlieger in den Nebenstraßen wie Friedrichstraße, Wilhelmstraße, Sebastianusstraße, An St. Sebastian, Neuhauser Straße, Klosterstraße, Lindenstraße, Bahnhofstraße, Elchenrather Straße und Grevenberger Straße.

Die Einbahnstraßen der Grevenberger Straße, Elchenrather Straße, Neuhauser Straße (ab Klosterstraße) und Salmanusplatz werden aufgehoben. Aufgrund der Kirmes auf dem Lindenplatz wird die Lindenstraße in Höhe Lindenplatz/Bissener Straße gesperrt. Es werden Halteverbote ausgeschildert, deren Einhaltung durch das Ordnungsamt und durch die Polizei überprüft werden. So werden Anwohner gebeten, die entsprechende Beschilderung am Kirmessonntag zu beachten, da ansonsten falsch abgestellte Fahrzeuge abgeschleppt werden müssen.