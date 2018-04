Alsdorf - Städtische Chöre Alsdorf geben Konzert mit Disney als Leitmotiv

Alsdorf. Die Reise führte quer durch die fantastischen Welten des „Dschungelbuchs“, der afrikanischen Savanne und des geheimnisvollen Ozeans. 19 Werke aus dem Disney-Universum hatten die städtischen Chöre Alsdorf auf die Bühne der Stadthalle gezaubert.

Unter der musikalischen Leitung von Mathias Brede wurden bekannte und weniger bekannte Melodien der großen ZeichentrickKlassiker neu arrangiert und interpretiert. Auf einen „Disney-typischen“ roten Faden wurde beim Repertoire besonderen Wert gelegt.

So fanden sich die jeweiligen Protagonisten, visuell dargestellt von den beiden Solo-Tänzern Damian Kruczek (Tanzschule Harlekin) und Leona Striet, an verschiedenen Ausgangspunkten wieder. Während der jeweiligen Stücke näherten sich beide Parteien immer weiter an. Als großes Leitmotiv hatten die Verantwortlichen um Gesamtleiterin Vera Kerkhoffs die Tugenden der Freundschaft sowie der Liebe ausgewählt.

Auch wenn das Schicksal von Pocahontas, Simba, Arielle, Tarzan und Mogli den allermeisten Besuchern aus früheren Kinobesuchern bekannt gewesen sein sollte, zog die moderne Interpretation des Chorensembles seine Zuhörer in jeder Minute in ihren Bann. Beide Solo-Tänzer setzten auf einen flotten Mix aus klassischem Ballett und Modern Dance.

Lust am Musizieren

Seitens der Konzertleitung war man hochzufrieden ob des Einsatzes, den jeder einzelne Musiker im Vorfeld zeigt. Zwar wechselten sich „kreative Höhen und Tiefen“ wie gewohnt ab, der Ehrgeiz und die Lust am Musizieren ließ jedoch zu keiner Zeit auch nur ein bisschen nach.

Aus logistischen Gründen wird die Aufführung in der Alsdorfer Stadthalle zunächst die einzige bleiben – auch wenn es nach dem Ensemble gerne eine „ganze Tour“ geben könnte.

Mit ihrer zweiten Inszenierung dieser Art haben die Musiker den Nerv der Zuhörer getroffen. Einerseits bot das Disney-Genre einen niederschwelligen Einstieg ins Thema, andererseits gaben die fein abgestimmten Arrangements den bekannten Melodien eine neue Richtung. Geplant ist ein nächstes Projekt laut Kerkhoffs wieder in zwei Jahren. Bis dahin steht wieder viel Arbeit für die Chöre an – und vielleicht gibt es ja auch noch eine zweite Runde für „Disney mal anders“.