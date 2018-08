Würselen - Städteregion: Kalkhalden ohne Gefährdungspotenzial

Würselen.

Die Städteregion Aachen gibt in Sachen Kalkhalden in Würselen endgültig Entwarnung. Mit Blick auf den Kölner Kalkberg, der ebenfalls aus Rückständen der Sodaproduktion besteht und bei dem Anwohner im Zuge von Baumaßnahmen über eine massive Staubentwicklung klagten, war der Verdacht aufgekommen, dass auch in Würselen der Wind nach langer Trockenheit mit Staub auch Schadstoffe in der Umgebung verteilt.