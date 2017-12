Herzogenrath - Stadtsportverband: Der Pakt für den Sport wird erneuert

Herzogenrath.

Seit mehr als 30 Jahren hält der Stadtsportverband (SSV) als Dachverband für mehr als 50 Herzogenrather Vereine seine Mitglieder in Bewegung. Jüngst hatte er zum Sportlerball unter dem Motto „zehn Jahre Pakt für den Sport in Herzogenrath“ in die Aula des Schulzentrums eingeladen.