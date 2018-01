Herzogenrath.

Der Gewerbeverein Herzogenrath will, dass die Innenstadt in diesem Jahr an vier Sonntagen ihre Läden öffnet: am 8. April, am 3. Juni, am 7. Oktober und am 16. Dezember. Die Verwaltung ist nach Prüfung des Antrags und der Stellungnahmen zu dem Entschluss gekommen, dass alle Veranstaltungen die gesetzlich geforderten Voraussetzungen erfüllen. .