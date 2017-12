Alsdorf.

Gerade hat die Stadt ein Vierteljahrhundert nach dem Bergbau gefeiert, jetzt demonstriert sie, dass sie mit der Zeit geht: In der Hubertusstraße gibt es ab sofort Zugang zum Freifunk, also kostenlosem WLAN für alle. Rund um die Stadthalle gibt es das bereits. Laut Bürgermeister Alfred Sonders soll dies sukzessive in der ganzen Alsdorfer Innenstadt zwischen Kaufland und Rathaus realisiert werden.