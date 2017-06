Alsdorf.

Es war ein unerwarteter Fund, der vielleicht Schlimmes verhindert hat. Als am 15. Februar 2016 im Rahmen der Aktivitäten des Kirchlichen Immobilien-Managements bei einer Besichtigung Risse in den tragenden Dachbalken der Pfarrkirche St. Mariä Empfängnis in Mariadorf entdeckt wurden, haben die Verantwortlichen sofort gehandelt.