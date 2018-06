Alsdorf.

Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Mariadorf feiert vom 6. bis 9. Juli in einem Festzelt am „Glück-Auf-Park Josef Thelen“ ihr 150-jähriges Bestehen. Dem Jubiläum geht bis 15. Juni in den Räumen der Sparkassen-Geschäftsstelle Mariadorf eine Ausstellung voraus, in der die langjährige Vereinsgeschichte der Hubertus Schützen präsentiert wird.