Herzogenrath - Sprachcamp für Kinder der Grundschule

Sprachcamp für Kinder der Grundschule Letzte Aktualisierung: 5. Juni 2018, 12:52 Uhr

Herzogenrath. Für Grundschulkinder, die ihre Kenntnisse der deutschen Sprache verbessern möchten, bietet die Sozialistische Jugend Deutschlands „Die Falken“ in den Sommerferien ein Sprachcamp in Merkstein an.