Sprachcamp bei den „Falken“ für Grundschüler

Herzogenrath. Für Grundschulkinder, die ihre Kenntnisse der deutschen Sprache verbessern möchten, bietet die Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken in den Sommerferien ein Sprachcamp in Merkstein an.

Sprachcamps wenden sich vor allem an Kinder, die neu in Deutschland sind oder zu Hause eine andere Muttersprache sprechen, und sind eine Kombination aus Deutschunterricht, Theaterspielen und anregendem Freizeitspaß.

Das „Sprachcamp findet von Montag, 14. August, bis Freitag, 26. August, täglich von 9 bis 17 Uhr im Naturfreundehaus in der Comeniusstraße 9 in Herzogenrath-Merkstein statt. Im Deutschunterricht (täglich eine Stunde) beschäftigen sich die Teilnehmer mit einem Kinderbuch.

Dazu wird im Theaterprojekt (täglich eine Stunde) unter Anleitung einer Theaterpädagogin ein Theaterstück entwickelt und eingeübt. Daneben gibt es Kreativangebote, Tanz und ein Ausflugs- und Freizeitprogramm. Mittags erhalten alle eine warme Mahlzeit (halal).

Am Samstag, 19. August, und am Sonntag, 20. August, gibt es spannende Ausflüge. Zur Abschlussveranstaltung am Freitag, 26. August, sind Eltern, Freunde und alle Interessierten herzlich eingeladen.

Die Teilnahme am Sprachcamp (einschließlich Essen, Materialien, Ausflüge) kostet 20 Euro. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Falken: www.sjd-die-falken-merkstein.info oder bei Beate Kuhn (beate_kuhn@gmx.de oder Telefon 0177/6498808).