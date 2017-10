Würselen.

Am 10. Dezember ist Derbyzeit beim VfR Würselen. Ab 14.30 Uhr steigt an der Sportanlage Drischfeld das Duell in der Fußball-Kreisliga-B gegen Eintracht Verlautenheide II. So steht es zumindest im Spielplan. Ob aber tatsächlich im Dezember noch auf der VfR-Anlage Fußball gespielt werden kann, ist ungewiss.