Spenden für viele Vereine: Die feiern, die sich für andere einsetzen

Alsdorf/Baesweiler. Ein Lächeln huschte über die Gesichter – und das sowohl bei Gebern als auch bei „stellvertretenden“ Nehmen. Die Aachener Bank – vertreten durch Vorstand Peter Jorias, Alsdorfs Geschäftsstellenleiterin Bettina Müller und Baesweilers Geschäftsstellenleiterin Melanie Binsfeld sowie weiteren Mitarbeitern – spendete einen fünfstelligen Betrag.

Es waren 20 000 Euro Spendenaufkommen aus dem sogenannten Gewinnsparen, einer Möglichkeit, Gewinnen, Sparen und Helfen zu kombinieren, über die sich mehr als 30 lokale Vereine und Institutionen aus Alsdorf und Baesweiler freuten.

Verteilt wurden die Zuwendungen an die Vereinsvertreter beziehungsweise Einrichtungs-Repräsentanten bei einer Feierstunde in der Geschäftsstelle Alsdorf, der auch Alsdorfs Vize-Bürgermeister Friedhelm Krämer und Baesweilers Vize-Bürgermeister Frank Brunner beiwohnten.

Vergeben wurden die Spendenfür gemeinnützige Arbeit. „Wir kennen unsere Verantwortung den Menschen gegenüber, die sich hier vor Ort ehrenamtlich engagieren“, betonte Peter Jorias und fügte hinzu, dass es ihm eine Freude sei, gerade diese Personen, die sich in ihrer freien Zeit für die Region und das Gemeinwohl einsetzen, „hier heute feiern zu dürfen“.

In Zeiten, in denen staatliche Leistungen immer weiter eingeschränkt würden, führte er aus, „sehen wir uns als Volksbank in der sozialen Verantwortung, Ehrenamt und Engagement in der Region zu unterstützen“. Es sei daher ein Anliegen, im Rahmen der Möglichkeiten „da einzuspringen, wo Hilfe benötigt wird“.

Die Spendenempfänger sind: Kolpingfamilie Alsdorf mit der Alsdorfer Prinzengarde, Tierpark Alsdorf e.V. 1985, Alsdorfer Männergesangverein (MGV), Alsdorfer Geschichtsverein, Förderverein für den katholischen KGV Alsdorf, Förderverein St. Jakobus und Kindergarten Warden, Förderverein Stadtbücherei Alsdorf, Katholische Kirchengemeindeverband St. Castor mit Alsdorfer Tisch und K.O.T. Alsdorf, Freunde und Förderer Gymnasium Alsdorf, Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Kreis Aachen, KG Tröter Pötzer Jonge, KG Scharwache Alsdorf, Festausschuss Alsdorfer Karneval, KG Jecke Mädels op Zack, Vereine der Freunde und Förderer GGS Alsdorf-Schaufenberg, Prostatakrebs Selbsthilfegruppe Alsdorf, Schachvereinigung 1929 Alsdorf, KG Blaue Funken Alsdorf, Förderverein Kita Annapark, Karnevalsausschuss Wardener Vereine, Festkomitee Alsdorfer Karneval, KG Narrenzunft Baesweiler, Förderverein der Kindertagesstätte Ki-Li-Ba, Turnverein 08 Baesweiler, Tischtennis-Club Oidtweiler, Baesweiler Tennis-Club, Trommler- und Spielverein 1913 Baesweiler, Senioren-Werkstatt Baesweiler, Geschichtsverein Baesweiler, Verein der Freunde und Förderer Schule Grengracht, Malteser Jugendtreff Setterich, KAB-Nachbarschaftstreff Baesweiler sowie die Freiwillige Feuerwehr Baesweiler.