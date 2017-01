Herzogenrath.

Aus seiner Sicht konkretisieren möchte der SPD-Stadtverband Herzogenrath die bisherige „allgemeine Wahrnehmung“ zum Parteiaustritt des Stadtverordneten Barth. „Für einen Sportler“, so sagt Vorsitzender Robert Savelsberg, „der den Verein wechselt und somit fortan als Gegenspieler aufläuft, gilt der Grundsatz ‚Reisende soll man nicht aufhalten‘. Dies trifft in gleichem Maße auf den Ex-Genossen Barth zu, der nicht nur die Fraktion verlassen, sondern aus der SPD in Gänze ausgetreten ist.“