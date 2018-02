Alsdorf - Sonntagsfrühstück für Bedürftige verdient Unterstützung

Alsdorf. Helfen ist unter verschiedenen Aspekten gut. Zum einen hat der so Unterstützte was davon, zum anderen bringt es auch den Helfern etwas: Dankbarkeit und das gute Gefühl, etwas Besonderes und Wichtiges geleistet zu haben. Neben diesem Gefühl der Zufriedenheit kann ehrenamtliche Arbeit mit Gleichgesinnten auch noch viel Spaß viel Spaß bringen.

Einladung zum Vorbeischauen und Mitmachen Wer sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit beim Sonntagsfrühstück im Alsdorfer Castorhaus, Im Brühl 1, interessiert, ist vom Organisationsteam herzlich eingeladen, mal sonntags zwischen 9 und 11 Uhr vorbeizuschauen. Weitere Informationen gibt gerne der Ehrenamtler Josef Kleinefeld, Telefon 0179/1281232. Auch das Pfarrbüro St. Castor gibt unter Telefon 02404/25060 Auskunft. Spenden für das Sonntagsfrühstück sind natürlich willkommen. Um Überweisung mit dem Stichwort „Sonntagsfrühstück“ wird auf das Konto DE 47 3906 0180 3002 087030 gebeten.

Ein gutes Beispiel dafür sind die Ehrenamtler, die das Alsdorfer Sonntagsfrühstück im Castorhaus organisieren und die Gäste betreuen. Beim Gespräch über ihre Arbeit sind sie „gut drauf“. Sie hoffen darauf, dass sich weitere Bürger von der positiven Teamstimmung anstecken lassen und sich ebenfalls engagieren, damit die Arbeit auf möglichst viele Schultern verteilt werden kann.

Weitere Aktive gesucht

„Wir möchten möglichst erreichen, dass jeder nur einmal im Monat am Wochenende für das Sonntagsfrühstück aktiv wird“, sagt Ehrenamtler Josef Kleinefeld. Logistische Unterstützung für den Sonntagstreff leistet Diakon Achim Stümpel, der auch beim Alsdorfer Tisch engagiert ist.

Seit dem Jahr 2000 gibt es dieses Angebot, das gut und gerne angenommen wird, wie die Beteiligten einmütig berichten. Seinerzeit rief Pastoralreferentin Ingrid Reidt den dieses Projekt ins Leben. Dabei wird ein breit gefächertes Klientel angesprochen. „Egal, ob man wohnungslos, suchtkrank, verarmt, vereinsamt oder vielleicht psychisch krank ist, hier findet ein jeder neben einem gut gefüllten Frühstücksbuffet auch immer ein freundliches Wort und ein offenes Ohr“, lautet nach wie vor das Credo.

Dabei fallen Brötchen, Aufschnitt und Kaffee nicht vom Himmel. Zu den Aufgaben der Ehrenamtler zählt, bereits am Samstag bei einem langjährigen Freund des Projekts und Gönner, einem Bäcker, Brötchen bei Ladenschluss abzuholen und schon mal in die Begegnungsstätte zu schaffen.

Zudem werden, mit Spenden finanziert, Brotaufstrich und Getränke besorgt. Das reicht für ein gesundes Frühstück ohne Luxus, betonen die Ehrenamtler. Nur zu besonderen Tagen – Weihnachten und Neujahr fielen diesmal auf Sonntage – gibt es schon mal etwas ganz besonders Leckeres.

Gemeinschaftsgefühl

Das alles will sonntags ab 8 Uhr vor Ort vorbereitet sein. Die Gäste kommen gegen 9 Uhr und bleiben bis etwa 11 Uhr. Dienstpläne regeln den Einsatz der Ehrenamtler. Beim gemeinschaftlichen Frühstück wird natürlich viel erzählt. Um die Wertigkeit des Angebotes nicht außer Acht zu lassen, kostet ein Frühstück in der Regel 1,50 Euro. Es kommen so Menschen zusammen, die ansonsten kaum miteinander zu tun hätten. Manchmal sind es 15, aber auch schon mal über 30, die den Weg nach St. Castor finden.

Die Mundpropaganda ist nicht zu unterschätzen, um das Angebot bekannt zu machen. „Wir gehen mit offenen Augen durch Alsdorf“, weist Bettina Müller auf einen weitere Form der Ansprache hin. Wer den Eindruck erweckt, er könnte Hilfe brauchen, wird dezent auf das Sonntagsfrühstück aufmerksam gemacht. Wer beispielsweise seinen Partner verloren hat, stürzt nicht selten in ein Loch. Soziale Kontakte helfen. Auch Diakon Stümpel und weitere Gemeindemitglieder von St. Castor vermitteln Bedürftige.

Die Zusammensetzung der Gäste ist sehr bunt. Dazu gehören Senioren – sogar aus einem nahen Altenheim – wie auch junge Erwachsene. Nach dem Methadon gibt es dann in der Begegnungsstätte etwas zu essen, sind auch Drogenkranke willkommen. Nicht jeder, der kommt, muss jeden Cent vor dem Ausgeben zigmal rumdrehen. Auch besser Gestellte suchen dies Form der Gemeinschaft, berichten die Ehrenamtler.

Übrigens: Das Sonntagsfrühstück ist bewusst so terminiert, dass danach die Möglichkeit besteht, die Messe ab 11.15 Uhr in St. Castor zu besuchen, wie Diakon Stümpel sagt.