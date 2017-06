Sommer-Leseclub gegen Langeweile in den Ferien

Herzogenrath.

Keine Langeweile in den Sommerferien: Die Stadtbücherei Herzogenrath beteiligt sich auch in diesem Jahr während der Sommerferien wieder am Sommer-Leseclub. Das Konzept dahinter stammt ursprünglich aus den USA, im Jahr 2002 kam es über die Stadtbibliothek Brilon nach Deutschland. Inzwischen nehmen bundesweit über 130 Städte teil.