Herzogenrath.

Die Uhr tickt: Im Sommer 2020 läuft die Gesamtschule II in Kohlscheid voll, das heißt, die ersten Schüler rücken in den Jahrgang 13 auf. Bis dahin muss es ausreichend Platz zum Lernen geben, doch dass dies schwierig wird, war in einer Sondersitzung der Ausschüsse für Bildung, Sport und Kultur (BSK) respektive Bau und Verkehr im März bereits offenbar und entsprechend heftig diskutiert worden, bevor der Startschuss zum Um- und Ausbau der Schulimmobilie an der Kircheichstraße gegeben wurde.