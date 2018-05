Herzogenrath.

Der Treffpunkt am Spätnachmittag ist eine idyllisch am See gelegene Grillhütte. Stattliche Bäume werfen Schatten, Schwalben kreisen am Himmel, lautstark schnatternd machen sich Enten bemerkbar. Das Forum für Menschen mit Behinderung hat einen Ausflug organisiert, und eine „Armada an Rollstühlen“, wie es ein Mitglied augenzwinkernd darstellt, ist gekommen.