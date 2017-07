Nordkreis.

An einer nackten, drallen Frau, die mit im Nacken verschränkten Händen und in Ketten seit kurzem im Karl-van-Berk-Park in Alsdorf-Ofden steht (Bild), scheiden sich die Geister. Die Rede ist von einer obszönen Darstellung, die nicht dorthin passe. Frauen so darzustellen, sei unangemessen.