Der Eintritt ist frei, nur Getränke und Essen sind nicht inklusive

Für alle Veranstaltungen muss man sich anmelden, Flyer mit dem Formular zum Ankreuzen liegen im Rathaus und an öffentlichen Stellen aus. Es ist auch auf der städtischen Homepage www.herzogenrath.de zu finden. Infos gibt es auch bei Kerstin Harings, 02406/83-448. Anmeldungen können auch per Mail erfolgen: kerstin.harings@herzogenrath.de. Alle Veranstaltungen sind barrierefrei, nur für die Bus-Rundreise müssen Rollstühle angegeben werden.

Das Programm: Montag, 8. Oktober, 10 bis 15 Uhr, Auftaktveranstaltung mit der Busrundfahrt „Kennen Sie Ihre Stadt?“ Alle Stadtteile werden angefahren, um Interessantes zu entdecken, bei über 50 Anmeldungen entscheidet das Los. Einkehr mit Imbiss (Kostenbeitrag 4 Euro pro Person) im Grube-Adolf-Park, dazu Besichtigung des Fördermaschinenhauses. Mittwoch, 10. Oktober, 15 bis 17 Uhr: „Zu Hause – so lange es geht!“ Die Pflege- und Wohnberatung der Städteregion stellt sich vor und berät zum Thema barrierefreies Wohnen und die entsprechenden Hilfen. Donnerstag, 11. Oktober, 15 bis 17 Uhr: „Selbstständig bleiben im Alter! Wie kann ich vorsorgen?“ Die Betreuungsbehörde der Städteregion stellt die Vorsorgemappe mit Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und mehr vor. Freitag, 12. Oktober, 15 bis 17 Uhr: „Pflegegrade – ein Buch mit sieben Siegeln?“ Der Pflegedienst der AWO Aachen-Land stellt das Pflegestärkungsgesetz vor. Ort der drei Infoveranstaltungen: Rathaus, Rathausplatz 1. Samstag, 13. Oktober, 15 bis 17 Uhr: Unbeschwerte Stunden mit der Band „Die Rumtreiber“ und Musik „aus der Region für die Region“, dazu Kaffee und Kuchen (4 Euro pro Person) in der Mehrzweckhalle an der Josefstraße in Straß. Anmeldeschluss ist am 19. September.