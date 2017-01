Baesweiler.

Erich Heinzer hat sich für den Termin extra „fit spritzen“ lassen und kann sich dennoch nur mühsam bewegen. Aber der Vorsitzende des Vereins Senioren-Werkstatt Baesweiler will natürlich unbedingt dabei sein, wenn seine Initiative offiziell die neuen Räume in der Grengrachtschule in Betrieb nimmt. Einige Mitstreiter und Unterstützer haben sich schließlich angesagt. Und die Kaffeetafel ist reichlich gedeckt.