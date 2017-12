Alsdorf.

Bedingt durch den Bergbau in unserer Region hat es in den ehemaligen Bergbaugemeinden schon frühzeitig Invalidenvereine gegeben – überwiegend für die Bergbau-Invaliden, die schon in relativ jungen Jahren gesundheitsbedingt aus dem Berufsleben ausscheiden mussten. Sie sollten in den Invaliden-Vereinen ein Gefühl von Heimat und Geborgenheit finden.