Sekurit baut den Standort Herzogenrath weiter aus Von: Jürgen Lange

Letzte Aktualisierung: 13. Juli 2017, 14:44 Uhr

Stolberg/Herzogenrath. Erst vor wenigen Wochen hat der Automobilzulieferer Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG bestätigt, dass die Komplettierung seiner Autoscheiben vom bisherigen Produktionsstandort in Würselen in das Stolberger Werk an der Nikolausstraße integriert wird.