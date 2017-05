Würselen.

Über einen halben Kilometer hoch in der Luft verwandelt sich die Region optisch in eine Miniaturlandschaft. Einen Ausblick, den ich von Flügen in den Urlaub kenne. Das Gefühl, in einem Segelflieger zu sitzen, ist allerdings anders. Allein größentechnisch: Es ist eng wie in einer Badewanne. Personen mit Neigung zur Klaustrophobie sollten sich hier nicht probieren – trotz des Gefühls der Freiheit, so weit über dem Boden zu sein.