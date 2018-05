Alsdorf - Sebastianus-Bruderschaft Hoengen lädt zum Fest

Sebastianus-Bruderschaft Hoengen lädt zum Fest Von: rp

Letzte Aktualisierung: 21. Mai 2018, 16:00 Uhr

Alsdorf. Die St.-Sebastianus-Schützen Hoengen sind die erste Bruderschaft in der Stadt, die mit ihrem Fest in die Saison starten. Von Freitag bis Montag, 25. bis 28. Mai, geht es im Festzelt an der Falterstraße rund.