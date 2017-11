Baesweiler - Schwungvolles Winterkonzert der Blaskapelle Oidtweiler

Schwungvolles Winterkonzert der Blaskapelle Oidtweiler Von: RaBe

Letzte Aktualisierung: 27. November 2017, 12:20 Uhr

Baesweiler. Die Blaskapelle Oidtweiler lädt am ersten Adventssonntag wieder zum Winterkonzert. In der Turnhalle Oidtweiler sind am 3. Dezember ab 15 Uhr Pop-Hits, Klassiker, Märsche und Weihnachtslieder zu hören.