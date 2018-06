Aachen/Herzogenrath.

„Bühne frei!“ heißt es für die Artisten der Zirkus-AG des Städtischen Gymnasiums Herzogenrath: Am Dienstag, 19. Juni, zeigen die Schüler bei ihrer Aufführung im Space des Ludwig Forums Aachen, was sie drauf haben. Akrobatik, Jonglage und noch viel mehr Zirkus gibt es in „Pucks Traum“ bei den Schultheatertagen der Städteregion Aachen zu sehen.